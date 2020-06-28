Сегодня несмотря на страшную жару



В Общественной палате продолжает работу мобильная группа, которая принимает на «горячую линию» сигналы о нарушениях и проверяет работу наблюдателей на избирательных участках.

Сегодня члены Общественной палаты РС (Я) Валентина Кириллина и Яна Иванова совершили объезд нескольких избирательных участков. Несмотря на жаркий выходной день, общественные наблюдатели находятся на участках и осуществляют контроль за ходом голосования. Везде в наличии имеются средства индивидуальной защиты, которыми обеспечиваются все, кто приходит выразить свою гражданскую позицию.



За четыре дня голосования на «горячую линию» Общественной палаты Якутии поступило много звонков. В основном, они касались организации работы наблюдателей и процедуры голосования: многие жители Якутска не знают где и как они могут проголосовать. Нарушений прав избирателей не зафиксировано.



Мобильная группа в Общественной палате РС (Я) будет работать до

окончания голосования. Если у вас возникли какие-то вопросы или вы заметили нарушения в процессе голосования, то вы можете позвонить по номерам 508-373 или 508-374 на «горячую линию».

