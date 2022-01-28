Сегодня начнется добровольная вакцинация детей ❗

При признаках ОРВИ якутяне могут получить первичную амбулаторную помощь, обратившись в медицинское учреждение по месту жительства. Все больницы Якутии работают в режиме повышенной готовности. Столичные жители могут прийти на осмотр в Центр амбулаторного приема, который развернут в спорткомплексе «Триумф». Граждане с высокой температурой должны вызвать врача на дом по единому телефонному номеру 122. Об этом сегодня на брифинге оперштаба сообщила вице-премьер Ольга Балабкина.

В «Триумфе» одновременно работают 40 врачей. В поликлиниках Якутска параллельно ведут прием до пяти врачей. Увеличено количество операторов в колл-центрах поликлиник и единого номера 122. К консультированию по телефону в одну смену подключаются до ста операторов. Увеличено до 252 количество вызовных бригад по городу Якутску. Такие же меры принимаются в районах. Кроме того, в районах будут разворачиваться центры первичного амбулаторного приема.

Сегодня напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в городе Якутске, также в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах, в которых работают выездные бригады Минздрава для оказания методической помощи.

За сутки в республике госпитализирован 141 человек с COVID-19, накануне — 137. Всего за сутки выявлено 2305 случаев инфицирования коронавирусом. Днем ранее зафиксировано 1937 заболевших.

За сутки выздоровели 410 человек, накануне — 539.

Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев и высокую скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания, сходное с ОРВИ. «Тем не менее нельзя терять бдительность и пренебрегать мерами безопасности. Нужно соблюдать все ограничительные меры, которые введены указами Главы республики, ради сохранения здоровья», — сказала Ольга Балабкина.

На всей территории республики продолжаются вакцинация и ревакцинация. Первым компонентом вакцины привиты более 570 тысяч человек. Это 79,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли более 122 тысяч якутян. Вице-премьер подчеркнула очевидную пользу вакцинации для легкого течения опасного заболевания и вновь призвала всех якутян защитить себя и близких прививкой.

Сегодня в 17 часов в городе Якутске, во Дворце детства, начнется добровольная вакцинация детей с 12 до 17 лет против коронавирусной инфекции. Вакцина поступила в ограниченном количестве. Необходимо предварительно записаться и пройти осмотр участкового педиатра. Решение о вакцинировании ребенка будет принимать врач при наличии письменного согласия родителя.

«Приоритет имеют дети медицинских работников, которые работают в «красной» зоне. Мы должны максимально защитить наших медиков и их семьи от коронавируса, тем самым обеспечить врачам и медработникам возможность и дальше быть здоровыми и лечить людей», — сказала Ольга Валерьевна.