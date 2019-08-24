24.08.2019
10:32
79
Культура & Образование
Сегодня начинаются «Танцы» на ТНТ: Болеем за наших!
Сегодня, 24 августа, стартует 6-й сезон шоу «Танцы. Новое поколение», в котором примут участие якутяне Серго Сидоров, Айхал Дойду Рязанский и Александр Берзюков. Все трое — артисты танцевальной студии «Завод».
В главном танцевальном шоу России якутяне выступят как трио.
Фото: Серго Сидоров.
Источник: SAKHALIFE.RU.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.08.2019
23
24.08.2019
135
24.08.2019
107
24.08.2019
58
24.08.2019
78
24.08.2019
203
24.08.2019
227
24.08.2019
1127
23.08.2019
281
23.08.2019
451
23.08.2019
201
23.08.2019
290
23.08.2019
303
23.08.2019
529
23.08.2019
890
23.08.2019
206
23.08.2019
189
23.08.2019
195
23.08.2019
253
23.08.2019
299
23.08.2019
194
23.08.2019
200
23.08.2019
981
23.08.2019
181
23.08.2019
183
23.08.2019
214
23.08.2019
255
23.08.2019
696
23.08.2019
190
23.08.2019
355
23.08.2019
191
23.08.2019
263
23.08.2019
246
23.08.2019
258
23.08.2019
303
23.08.2019
1492
23.08.2019
335
23.08.2019
196
23.08.2019
1682
23.08.2019
272
23.08.2019
165
23.08.2019
366
23.08.2019
2575
23.08.2019
238
23.08.2019
168
23.08.2019
1178
23.08.2019
402
23.08.2019
276
23.08.2019
6273
22.08.2019
457
22.08.2019
255
22.08.2019
322
22.08.2019
1316
22.08.2019
564
22.08.2019
933
22.08.2019
532
22.08.2019
1485
22.08.2019
3034
22.08.2019
450
22.08.2019
311
ТОП НОВОСТИ
22.08.2019
7411
20.08.2019
6617
18.08.2019
6576
19.08.2019
6015
18.08.2019
5694
20.08.2019
5429
19.08.2019
4619
22.08.2019
4505
19.08.2019
4092