24.08.2019
10:32
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Культура & Образование

Сегодня начинаются «Танцы» на ТНТ: Болеем за наших!

Сегодня, 24 августа, стартует 6-й сезон шоу «Танцы. Новое поколение», в котором примут участие якутяне Серго Сидоров, Айхал Дойду Рязанский и Александр Берзюков. Все трое — артисты танцевальной студии «Завод».

В главном танцевальном шоу России якутяне выступят как трио.

Фото: Серго Сидоров.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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