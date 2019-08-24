Сегодня начинаются «Танцы» на ТНТ: Болеем за наших!

Сегодня, 24 августа, стартует 6-й сезон шоу «Танцы. Новое поколение», в котором примут участие якутяне Серго Сидоров, Айхал Дойду Рязанский и Александр Берзюков. Все трое — артисты танцевальной студии «Завод».

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