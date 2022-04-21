21.04.2022
19:28
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Происшествия
Сегодня на ЯГРЭС-2 поступило сообщение о минировании
Сегодня, 21 апреля, в 10.48 на ЯГРЭС-2 поступило сообщение от правоохранительных органов Якутска о возможном нахождении на территории станции взрывного устройства, сообщает пресс-служба Якутской ГРЭС
Были оперативно оповещены и мобилизованы все силы чрезвычайного реагирования. Специалистами станции проверено состояние оборудования, организована эвакуация персонала на время осмотра территории энергообъекта оперативными службами правоохранительных органов.
Сообщение о минировании территории ЯГРЭС-2 не подтвердилось. По завершении осмотра персонал станции вернулся на свои рабочие места.
Все оборудование ЯГРЭС и ЯГРЭС-2 работает в штатном режиме.
Правоохранительные органы ведут проверку информационного сообщения.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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