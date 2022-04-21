Сегодня на ЯГРЭС-2 поступило сообщение о минировании

Сегодня, 21 апреля, в 10.48 на ЯГРЭС-2 поступило сообщение от правоохранительных органов Якутска о возможном нахождении на территории станции взрывного устройства, сообщает пресс-служба Якутской ГРЭС

Были оперативно оповещены и мобилизованы все силы чрезвычайного реагирования. Специалистами станции проверено состояние оборудования, организована эвакуация персонала на время осмотра территории энергообъекта оперативными службами правоохранительных органов.

Сообщение о минировании территории ЯГРЭС-2 не подтвердилось. По завершении осмотра персонал станции вернулся на свои рабочие места.

Все оборудование ЯГРЭС и ЯГРЭС-2 работает в штатном режиме.

Правоохранительные органы ведут проверку информационного сообщения.