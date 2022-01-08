08.01.2022
10:25
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Коронавирус

Сегодня на все ваши вопросы о вакцинации от Covid-19 ответят в прямом эфире

Главный врач ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» НИКИТИНА Алена Михайловна в субботу 8 января 2022 г. проведет прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства республики @SakhaGov в социальной сети Instagram.

Алена Михайловна Никитина ответит на актуальные вопросы, связанные с вакцинацией и ревакцинацией от Covid-19, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте @SakhaGov.

Начало — в 16.00 часов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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