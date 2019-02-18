Сегодня на Первом: Нюрбинский отшельник Тимофей Меньшиков встретился с родными

В Москве в студии программы Александра Гордона «Мужское/Женское» Тимофей Меньшиков встретился с родными, которых не видел сорок лет. Передача выходит в эфир сегодня, 18 февраля. Сразу после съемок о впечатлениях героев узнала журналист газеты «Якутия» Матрена Кондратьева.

— Тимофей, какие чувства испытываете? Как вас встретили родственники? — кричу я в трубку, желая узнать подробности встречи.

— Э дьэ, сахалыы санар, сахаларбыт дии биhиги (говори по-якутски, мы же саха), — спокойный голос Тимохи тут же успокаивает меня. — Эдьиийдэр, сордоохтор, кырдьыбыттар (сестры, бедные, постарели). А так все хорошо, по-доброму.

К моему удивлению, Тимофей по-якутски говорит без акцента. «А как же, всю жизнь живу на якутской земле», — он тоже удивляется, мол, что тут непонятного.

Спустя сорок лет нюрбинский отшельник Тимофей Меньшиков снова обрел родных

Он немногословен. Всего пару минут назад Меньшиковы вышли из студии, и ему пока трудно переварить происшедшее.

— Такой ажиотаж вокруг меня, честно, очень волновался перед съемками, — продолжает Тимоха.

Герой передачи признается, что это не первая его поездка в Москву, бывал проездом в 1980‑е годы. Но погулять по Белокаменной не очень-то и хочет. Пугает отшельника суета большого города, в лесу ему привычней, там все родное.

Трудности общения

Младший брат Анатолий вылетел в Москву вместе с женой Натальей.

— Во время передачи плакали все: мы, зрители. Ох, даже не знаю, как вам передать эмоции! Хорошо, у одной женщины были влажные салфетки, так они махом по студии разлетелись …

Он шутит, что с Тимофеем трудно разговаривать, слишком медленно говорит, потому что сперва думает по-якутски, потом переводит на русский.

— Получается, я мусульманин (воспитавший отец — татарин), он якут, а сестры — русские, — добродушно смеется Анатолий. — Вот такая у нас смешанная семья.

Сестры сразу после передачи уехали домой, но время вдоволь наговориться у родных было. Тимофей возвращается с братом в Сангар, там их ждут родственники.

— Брата еле признал, маленьким был, когда расстались. Сейчас большой дядя. Вон, выше меня ростом! — рассказывает Тимофей.

Он решил поехать с братом в Сангар, навестить могилу матери, встретиться с остальными родственниками. Сестры тоже приглашают его в гости, но он уже соскучился по родной земле.

— Вернусь домой, однако. Решил, что только после 60 лет поеду жить к брату, — признается наш герой.

Трудно сдержать эмоции и блогеру Олесю Гераймовичу, обнародовавшему всю эту трогательную историю.

— Передача получилась очень доброй. Я всё время был на грани слез — делится он.

Снегоход для блогера

История Олеся об отшельнике глубоко взволновала Александра Гордона, он очень близко воспринял ее, поскольку сам знаком с таким же отшельником из Тверской области. Александр также время от времени навещает его, помогает.

Во время съемок зрители узнали все подробности страшной трагедии, случившейся с Меньшиковыми, старшая сестра Наталья винила себя, что не смогла сохранить семью, не сумела их объединить, а младший как будто чувствовал вину, что он воспитывался в семье, а его родных отправили в детдом.

К слову, присутствовавшие эксперты отметили сюжеты якутского блогера и решили подарить Олесю снегоход, а также оказать материальную помощь Тимофею. А Гордон, в свою очередь, обещал проследить за этим.

Супруги Олесь и Яна Гераймович преподнесли подарки ведущим: чороны от мэра Нюрбы Александра Иванова, а от себя лично — якутские сережки соведущей Гордона Юлии Барановской.