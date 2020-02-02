Сегодня мы отдаем дань уважения защитникам Сталинграда

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сталинградская битва — одна из крупнейших и ожесточенных сражений в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года, продолжалась 200 дней и ночей, и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, целью которого была оборона города Сталинграда, и наступательный, завершившийся разгромом группировки немецко-фашистских войск.

Ожесточенные бои развернулись на территории площадью порядка 100 тысяч кв. километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовали более 2,1 миллиона человек.

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. 77 лет назад был перебит хребет фашистской Германии, что доказало — советский народ не победим. Поражение немцев под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников.

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма многонационального советского народа. Из Якутии в годы войны на Сталинградский фронт было призвано 10 тыс. человек. Многие из них не вернулись с полей кровавых сражений. Наши земляки удостоились благодарности Верховного Главнокомандующего, были награждены медалью «За оборону Сталинграда». Напоминанием тех событий в городе-Герое на Волге стал самый большой комплекс в мире «Мамаев курган», посвященный Великой Отечественной Войне.

Сегодня мы низко кланяемся и благодарим наших ветеранов, чтим всех тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Вечная слава защитникам Сталинграда!