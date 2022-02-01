Сегодня многим можно было бы помочь — главный врач ЯРОД

За последние несколько лет число врачей-онкологов в Якутском онкодиспансере выросло почти в 4 раза. И это не единственная примета перемен, что происходят сегодня в онкослужбе региона.

Почему профессия онколога все более популярна у молодежи, стремящейся посвятить себя медицине? И чем возможности онкологии XXI века отличаются от тех, что были еще лет 50 назад? Рассказывает главный врач Якутского республиканского онкодиспаснера, хирург-онколог высшей категории Татьяна Николаева.

Я б в онкологи пошел…

Если еще каких-то 20 лет назад на пике популярности у выпускников школ были профессии экономистов и юристов, то сегодня их все увереннее теснит медицина. Причин тому много. Одна из них – борьба с пандемией, благодаря чему труд медиков вновь оказался там, где и должен быть: в эпицентре общественного признания. Общие тенденции не обошли стороной и онкослужбу. В кабинет главного врача ЯРОД сегодня нередко заходят начинающие медики с одними и теми же словами: «Хочу у вас работать…»

Татьяна Ивановна, дефицит онкологов долгое время был одной из самых «бородатых» проблем онкослужбы Якутии. Их не хватало не только в районах, но даже в Якутске. И вдруг – такой рост. Что сегодня мотивирует тех, кто выбирает вашу профессию?

Думаю, дело в том, что онкология, наконец, получила то внимание, которое заслуживает. О ней сегодня много говорят. О тех возможностях, которые она получила в последние годы благодаря государственной поддержке. О новых методиках диагностики и лечения, которые предлагает медицинская наука. О новациях, которые мы внедряем. А молодым это всегда интересно.

К тому же и сама онкослужба стала более открытой в информационном плане. Когда в 1996 году после окончания медицинского факультета Якутского госуниверситета меня распределили врачом онкологом, я, признаться, не знала о нем почти ничего. А сейчас все, чем живет онкослужба, — в открытом доступе: на сайте, в наших социальных сетях и т.д. Молодые видят: она бурно развивается, строится онкоцентр. Значит, есть перспективы для профессионального роста.

К тому же и сама онкослужба стала более открытой в информационном плане. Когда в 1996 году после окончания медицинского факультета Якутского госуниверситета меня распределили врачом онкологом, я, признаться, не знала о нем почти ничего. А сейчас все, чем живет онкослужба, — в открытом доступе: на сайте, в наших социальных сетях и т.д. Молодые видят: она бурно развивается, строится онкоцентр. Значит, есть перспективы для профессионального роста. А вы принимаете всех?

Скажу так: даже если к нам попадет случайный человек, долго он у нас не задержится. Онколог – особая специальность. Здесь нужно быть очень искренним и образованным во многих вопросах. Ведь у пациента может быть не только рак, но и другие хронические заболевания, а значит, лечение должно быть комплексным. Вот почему онкология – это как бы содружество, симбиоз многих медицинских специальностей: хирургии, терапии, неврологии и т.д. А хороший онколог обязан все это учитывать.

И конечно, он обязан быть прекрасным психологом, умеющим не только сопереживать пациенту, но и правильно разговаривать с ним и его родственниками, настраивая на борьбу с болезнью. А это не всегда легко. А если это хирург-онколог, то он должен быть еще и физически выносливым – ведь операции порой длятся по 8-10 часов… Хирургическое лечение в онкологии отличается от операций общего профиля, так как сопряжено с большим объемом удаляемых тканей, необходимостью проведения расширенных операций. Случайные люди такой нагрузки не выдерживают. Остаются те, у кого горит сердце, кто действительно хочет помочь.

Но, знаете, таких немало. Несколько лет назад на базе нашего диспансера в содружестве с Медицинским институтом СВФУ им. М.Аммосова мы открыли базовую кафедру по онкологии – растим будущие кадры. Так вот отсева за эти годы почти не было. Значит, в онкологию люди идут целенаправленно.

«Сканируя» опухоль кончиками пальцев

Ее собственная история прихода в профессию, кстати, тезис о неслучайности полностью подтверждает. Случайно попав в онкослужбу, и пережив все то, с чем сталкивается здесь любой врач-онколог, расстаться она с ней так и не смогла.

Татьяна Ивановна, чем она вас так зацепила?

Это сложно объяснить в двух словах. На государственном распределении после окончании медфака ЯГУ меня направили работать детским онкологом. Что это за специальность, с чем придется столкнуться, я не знала. На тот момент для здравоохранения Якутии детская онкология была специальностью новой, хотя потребность в ней зрела давно.

И вот, начав работать в хирургическом отделении ЯРОД, я параллельно вела детей с онконедугами. Это оказался серьезный жизненный опыт: не только в профессиональном плане, но и человеческом. Когда болеет взрослый – это одна грустная история. Но когда от рака страдает ребенок – это трагедия, помноженная на страдания всех его родных. Психологически это выдержать очень нелегко.

Да, был период – и теперь я знаю, что через него проходят многие онкологи, когда отчаянно хотелось уйти. Это случается, когда ты видишь много запущенных случаев. Когда понимаешь: таким больным уже не помочь. В эти минуты хочется все бросить и заняться чем-то другим.

Однако примерно в то же время – а это было уже через несколько лет после начала работы в онкодиспансере, у меня произошла целая серия знаковых встреч. Это были мои первые больные, которых удалось спасти. И которые не просто выжили, а жили полной жизнью…

Они подходили, обнимали, благодарили. И я поняла: надо продолжать. Да, пусть удается помочь не всем, но кто-то же должен это делать! И я осталась.

И вот, начав работать в хирургическом отделении ЯРОД, я параллельно вела детей с онконедугами. Это оказался серьезный жизненный опыт: не только в профессиональном плане, но и человеческом. Когда болеет взрослый – это одна грустная история. Но когда от рака страдает ребенок – это трагедия, помноженная на страдания всех его родных. Психологически это выдержать очень нелегко. Да, был период – и теперь я знаю, что через него проходят многие онкологи, когда отчаянно хотелось уйти. Это случается, когда ты видишь много запущенных случаев. Когда понимаешь: таким больным уже не помочь. В эти минуты хочется все бросить и заняться чем-то другим. Однако примерно в то же время – а это было уже через несколько лет после начала работы в онкодиспансере, у меня произошла целая серия знаковых встреч. Это были мои первые больные, которых удалось спасти. И которые не просто выжили, а жили полной жизнью… Они подходили, обнимали, благодарили. И я поняла: надо продолжать. Да, пусть удается помочь не всем, но кто-то же должен это делать! И я осталась. Придя в онкодиспансер в 1996 году, вы застали, наверное, один из самых тяжелых его периодов: 90-ые годы. Не хватало медикаментов, инструментов, лекарств. Чему они вас научили?

Да, вспоминая, как мы работали тогда, иногда сама себе не верю. У меня очень маленький размер перчаток– 5,5. Ни у кого, по-моему, такого больше нет. А в 90-ые чаще всего нам доставались медицинские перчатки только 8 размера. Чтобы они не сваливались, мне их натягивали почти до подмышек и подвязывали бинтом. В итоге к концу операции межпальцевых промежутков я не ощущала.

Оборудования почти не было. В операционном зале стоял операционный стол с механическим управлением, наркозно-дыхательный аппарат РО-6, напольная лампа и электрохирургический аппарат ЭХВЧ-100. Все! И на этом выполнялись операции на легких, желудке, кишечнике, почках, молочной железе, органах малого таза, костях и мягких тканях…

Шили хлопчатобумажными нитками, которые покупали в магазине «Ткани». Затем их сами стерилизовали. Словом, это была в полном смысле рукотворная работа, полностью зависевшая от умения и мастерства хирурга.

Оборудования почти не было. В операционном зале стоял операционный стол с механическим управлением, наркозно-дыхательный аппарат РО-6, напольная лампа и электрохирургический аппарат ЭХВЧ-100. Все! И на этом выполнялись операции на легких, желудке, кишечнике, почках, молочной железе, органах малого таза, костях и мягких тканях… Шили хлопчатобумажными нитками, которые покупали в магазине «Ткани». Затем их сами стерилизовали. Словом, это была в полном смысле рукотворная работа, полностью зависевшая от умения и мастерства хирурга. Операции шли тяжелее?

Конечно. Из-за отсутствия необходимого оборудования нужно было стараться избежать большой травматизации во время операции, регулировать, чтобы не было кровопотери… Но и тогда наши хирурги-асы, мои учителя в профессии и жизни — Георгий Петрович Упхолов, Татьяна Афанасьевна Мигалкина – проводили уникальные операции, делали почти невозможное…

Да, у нас многого не было, но, знаете, благодаря этому мы многому научились. Не имея возможности рассмотреть во время операции опухоль, расположенную глубоко, при пальпации я научилась как бы «видеть» ее кончиками пальцев – настолько развилась тактильная чувствительность. Как она выглядит, как лежит, прорастает в сосуды или нет…

Так что во многих отношениях это была бесценная школа. И ее уроки мне очень пригодились потом: и когда я уже возглавляла хирургическое отделение онкодиспансера, и когда работала заместителем главного врача ЯРОД по лечебной части. Такой опыт в учебниках не почерпнешь.

Почему в Якутию едут лечиться от рака?

Об этом мало кто знает, но сегодня лечиться от рака в Якутию приезжают из других регионов. Новые технологии, что в ЯРОД интенсивно внедрялись в последние годы, постепенно выводят республиканский онкодиспансер в число ведущих профильных клиник страны.

Татьяна Ивановна, какие направления, реализованные в ЯРОД, вы считаете особенно перспективными в будущем?

Один из главных наших прорывов последних лет произошел в хирургическом лечении злокачественных новообразований. А возможным он стал благодаря технике, что мы получали в последние годы. Тем инструментам, тому оборудованию, которые позволяют проводить высокотехнологичные операции любой степени сложности.

Прежде всего, речь о малотравматичных видеоэндоскопических операциях, когда инструмент через небольшие разрезы вводят в грудную или брюшную полость, область малого таза и пр., после чего очень деликатно, щадяще, удаляют опухоль или пораженные ею органы из самых труднодоступных мест. Впервые в Якутии мы начали делать торакоскопические операции на легких – однопортовые резекции: при раке легких, пищевода, лапароскопические операции при злокачественных новообразованиях в брюшной полости, ЖКТ, органах малого таза. Первыми в республике когда-то занялись реконструктивными операциями при раке молочной железы. А сейчас для нас это уже рутина.

Еще один большой шаг вперед связан с бурным развитием лекарственной противоопухолевой терапии, открытием собственной патоморфологической и молекулярно-генетической лабораторий. Теперь у нас есть препараты нового поколения, имеющие принципиально иной механизм действия: иммуноонкологические, работающие на уровне иммунной системы, таргетные, действующие целенаправленно, по видам мутаций рака.

Полностью модернизирована материально-техническая база радиологического корпуса учреждения: реконструирован с увеличением площади в 2,5 раза и дооснащен современным тяжелым медицинским оборудованием, в том числе вторым высокотехнологичным линейным ускорителем, рентгеновским симулятором для высокоточного расчета дозы радиотерапии. Диагностическая служба оснащена самыми современными аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопическим и лабораторным оборудованием. Вся диагностика и лечение сегодня носят глубоко претензионный характер.

Ну, и конечно, все эти годы росла квалификация наших докторов, которые учатся постоянно. Их стажировки проходили не только в лучших профильных центрах России, но и за рубежом – Японии, Франции, Китае, Корее, США. Благодаря всему этому сегодня мы можем оказывать помощь почти по всем локализациям злокачественных новообразований здесь, в республике.

А в каких ситуациях пациентов приходится все-таки направлять в центральные клиники?

Бывают особо сложные случаи, нестандартные локализации опухолей, или наличие тяжелых сопутствующих патологий, или неоднозначные результаты обследования, или редкие виды опухоли… Или желание самого пациента. Но чаще всего мы справляемся сами.

Пандемия как-то повлияла на работу онкодиспансера?

Повлияла, но, в основном, организационно. И в прошлом году, и в 2021-м по этой причине диспансер не пропустил ни одного операционного дня. Мы не имели права закрыться. ЯРОД – единственное в Якутии медицинское учреждение, где больные могут получить специализированную онкологическую помощь. Поэтому под руководством Лены Николаевны Афанасьевой, которая тогда возглавляла диспансер и много сделала для его развития, так перестроили свою работу, размежевав потоки пациентов, что не только оказывали онкологическую помощь больным, но и лечили их от ковида.

Достаточно сказать, что первыми среди онкодиспансеров России мы начали лабораторную диагностику на COVID-19 методами ПЦР и ИФА. Этому поспособствовало то, что как раз в марте 2020 года в ЯРОД была создана новая служба – молекулярно-генетический отдел. Там выявляют генетические мутации в организме пациента для подбора наиболее эффективных лекарств. В результате нашим опытом вскоре заинтересовались коллеги в других регионах страны.

В то же время за эти 2 года онкодиспансер инициировал целый ряд интересных проектов, которые уже по достоинству оценены на федеральном уровне. Это регионспецифичная скрининговая программа «Онкопоисксаха.рф», нацеленная на раннее выявление 6 видов рака, проект «3«О»: «Обход», «Общение», «Открытость», позволяющий больным общаться с родственниками, что особенно важно во время пандемии, и т.д.

В то же время мы продолжаем готовиться к открытию Онкоцентра, которое запланировано на 2023 год. Это касается и совершенствования технологий диагностики и лечения, и обучения кадров для новых подразделений. Так что, думаю, что в новый Онкоцентр войдем сильной командой, которая составит хорошую конкуренцию соседним регионам.

Онкология новых возможностей

Новые методики лечения злокачественных новообразований, ставшие доступными в регионах, постепенно меняют отношение к раку. Нет, он не стал менее опасен и люди не перестали бояться его. Но теперь, говорят доктора, у них неизмеримо больше шансов помочь.