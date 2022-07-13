Сегодня макушка лета, а погода не балует

Сегодня макушка лета, но в Саскылахе по утрам прохладно +3°, в Тикси и на Быковом Мысе +4°. В Чокурдахе +8°, в Батагае и Оленьке +11°, в Черском +12°. На юге Якутии, в Витиме и Чульмане, +13°, в Сунтаре и Олекминске +15°. В Теплом Ключе и Алдане +16°, в Крест-Хальджае и Чурапче +17°. Плюс 18° в Оймяконе, Вилюйске, Намцах, Ытык-Кюеле, Покровске, Амге и Усть-Мае. В Усть-Моме +19°, в Белой Горе +20°. И самая высокая температура +21° зафиксирована в Среднеколымске и Зырянке.

На западе, юге, в Колымо-Индигирских районах кратковременные, в центральных районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый ветер до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11+16°, в Колымо-Индигирских районах +15+20°, местами по нижней Лене и на северо-востоке +5+10°, на побережье -1,+4°. Днем +23+28°, местами на юге +27+32°, на западе +17+22°, при дожде на северо-западе +13+18°, в Арктических районах +7+12°, на побережье +1+6°.

В Якутске +17°, утром небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем +25+27°.