02.07.2022
16:43
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Спорт

Сегодня конные скачки на призы правительства Якутии

Сегодня, 2 июля, конные скачки: приз Дерби РС(Я), приз правительства РС(Я), приз председателя правительства РС(Я), приз ООО «Вик Арт»
Ипподром ФГБОУ ВО АГАТУ Начало: 17-00

Прямой эфир покажет инстаграм-страница @fks_megino_kangalasskogo_ulusa

Фото: архив Sakhalife
Источник: тгк Спорт Якутии

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