Сегодня из Якутска в Москву вылетит необыкновенный рейс. На нем зарегистрирован пассажир, ставший главной новостью последнего месяца, — белый медведь. Тот самый, который каким-то образом оказался за сотни километров от мест обитания в поселке Джебарики-Хая Томпонского района. Там путешественник и был пойман экологами, доставлен в Якутск. До сегодняшнего дня медведь находился на попечении зоопарка «Орто Дойду», ветеринары осмотрели его и дали заключение, что животное в угнетенном состоянии, болен. Якутского бродягу изъявил желание принять, обследовать и вылечить Московский зоопарк.