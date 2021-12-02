Сегодня Ил Дархан в Чурапчинском улусе

Ил Дархан Айсен Николаев сегодня, 2 декабря, работает в Чурапчинском улусе, сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев. В селе Килянки Кытанахского наслега Айсен Николаев примет участие в открытии нового здания школы-сада имени В.С. Яковлева — Далана на 90/25 мест. Глава также пообщается со школьником Алёшей Сокольниковым из села Арылах, который обратился к президенту страны с просьбой помочь купить корову. В селе Диринг Ил Дархан примет участие в запуске пускового комплекса внутрипоселковых газовых сетей и побывает у молодой семьи Анемподистовых, чей дом одним из первых подключен к газоснабжению.