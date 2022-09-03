03.09.2022
13:22
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Культура

Сегодня ГТОиБ открывает свой театральный сезон

Сегодня, 3 сентября состоится гала-концерт открытия театрального сезона в ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона.

Репертуар городских театров, филармонии Якутии, расписание выставок и киносеансов смотрите в нашей Афише

Фото: пресс-службы
Источник: Эхо столицы

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