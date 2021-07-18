18.07.2021
16:40
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Якутия

Сегодня Ил Дархан выступит с обращением к якутянам

Глава республики Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам сегодня, 18 июля, передает телеканал «Якутия 24».

Начало в 17.00 по якутскому времени.

Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим», а также в социальных сетях.

Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24
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