Сегодня Ил Дархан выступит с обращением к якутянам

Глава республики Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам сегодня, 18 июля, передает телеканал «Якутия 24». Начало в 17.00 по якутскому времени. Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим», а также в социальных сетях.

Фото: Якутия 24 Источник: Якутия 24

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