02.07.2021
11:59
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Официально

Сегодня Глава Якутии проведёт прямой эфир в соцсетях

В пятницу, 2 июля, глава Якутии Айсен Николаев проведёт прямой эфир в социальных сетях.

Жители республики смогут посмотреть прямой эфир и задать свои вопросы главе региона на его официальных аккаунтах в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в видеохостинге YоuTube.

Эфир начнется в 20:30 часов по якутскому времени.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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