Сегодня Глава Якутии проведёт прямой эфир в соцсетях

В пятницу, 2 июля, глава Якутии Айсен Николаев проведёт прямой эфир в социальных сетях.

Жители республики смогут посмотреть прямой эфир и задать свои вопросы главе региона на его официальных аккаунтах в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в видеохостинге YоuTube.

Эфир начнется в 20:30 часов по якутскому времени.