02.07.2021
11:59
83
Официально
Сегодня Глава Якутии проведёт прямой эфир в соцсетях
В пятницу, 2 июля, глава Якутии Айсен Николаев проведёт прямой эфир в социальных сетях.
Жители республики смогут посмотреть прямой эфир и задать свои вопросы главе региона на его официальных аккаунтах в социальных сетях Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в видеохостинге YоuTube.
Эфир начнется в 20:30 часов по якутскому времени.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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