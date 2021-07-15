Сегодня дожди с грозами ожидаются на юге и юго-западе Якутии

Из-за сильных порывистых ветров и перемены их направления лесные пожары за короткое время могут преодолевать километровые расстояния и вызывать угрозу населённым пунктам. Так, вчера вечером из-за перемены направления ветра пожар, возникший возле села Сюльдюкар Мирнинского района, очень быстро преодолел расстояние в 4 километра и вызвал угрозу населённому пункту. Сейчас на месте работу по тушению лесного пожара координирует председатель Государственного комитета РС (Я) по обеспечению жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков.

15 июля на очередном утреннем заседании Республиканского оперштаба КЧС первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников подверг критике работу Комиссии по ЧС Мирнинского района, которая не смогла своевременно отреагировать на лесной пожар, выстроить эффективный план работы по борьбе с огнём пока к ним не была направлена аэромобильная группа МЧС России по РС (Я) под руководством Дмитрия Лепчикова.

«Прошу более ответственно относиться к делу, усиленно следить за пожароопасной ситуацией на местах, вовремя на них реагировать, ведь пожары могут за короткое время преодолеть большие расстояния и приблизиться к населённым пунктам», — подчеркнул Дмитрий Садовников.

Напряженная ситуация также наблюдается в Горном улусе. Дмитрий Садовников поручил отправиться в Горный улус для координации работы по тушению лесных пожаров директора ГАУ «Якутлесресурс» Джулустана Хона и заместителя руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Иннокентия Кычкина.

По данным Управления гидрометеослужбы сегодня, 15 июля, дожди с грозами ожидаются на юге и юго-западе Якутии. Температура воздуха в южных районах днём достигнет +27-+32 градусов, на севере +15-+20 градусов. Сегодня чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности установлен в Горном, Момском, Намском, Оймяконском, Томпонском, Усть-Алданском улусах. Высокий четвёртый класс пожароопасности леса установлен в Ленском, Олёкминском, Мирнинском, Сунтарском районах.

По оперативной информации на утро 15 июля в республике проводятся работы по тушению 76 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 529 718,5 гектаров, расположенных на территории 17 районов: Верхневилюйского-5, Вилюйского-5, Горного-13, Кобяйского-3, Ленского-2, Мегино-Кангаласского-1, Мирнинского-7, Намского-1, Нюрбинского-4, Оймяконского-1, Олекминского-2, Сунтарского-12, Таттинского-1, Томпонского-2, Усть-Алданского-1, Усть-Майского-3, Хангаласского-7, ООПТ «Ленские столбы» — 5, Олекминский заповедник-1. Из них локализовано 14 лесных пожаров общей площадью 89 802,5 га на территории 7 районов.

На тушении лесных пожаров задействованы 2 161 человек и 296 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 60 915 га, по которым принимались меры по тушению. Кроме того, по 52 пожарам на площади 72 007 га, на местах приняты решения о прекращении тушения, в связи с нецелесообразностью. На патрулировании возгораний сегодня привлечено 7 бортов, 6 вертолётов — на обслуживании лесных пожаров. Самолёт Бе-200 продолжит работу по тушению в Мирнинском районе.

Особо напряжённая лесопожарная обстановка сохраняется в Горном, Мирнинском, Сунтарском и Хангаласском районах.