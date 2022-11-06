06.11.2022
09:32
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Политика

Сегодня — досрочные выборы главы Дельгейского наслега в Олекминском районе

Ровно в 8.00 утра открылись и приступили к работе избирательные участки 449 и 448 в Дельгейском наслеге. На территории наслега образовано два избирательных участка. Всего в списки избирателей включены 323 избирателя.
Напомним, что досрочные выборы главы Дельгейского наслега были назначены на 11 сентября, но отложены на 6 ноября в связи с аннулированием регистрации одного из двух кандидатов.
Сегодня в избирательный бюллетень внесены два кандидата:
Барахов Анатолий Евгеньевич, 1992 г.р., выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Силантьева Ирина Сергеевна, 1998 г.р., самовыдвижение. Общественной палатой Якутии назначен общественный наблюдатель.
Избирательные участки готовы к проведению выборов, соблюдаются все требования мер безопасности.

Первые избиратели
Источник: тгк Центризбирком Якутии

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