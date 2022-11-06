06.11.2022
09:32
224
Политика
Сегодня — досрочные выборы главы Дельгейского наслега в Олекминском районе
Ровно в 8.00 утра открылись и приступили к работе избирательные участки 449 и 448 в Дельгейском наслеге. На территории наслега образовано два избирательных участка. Всего в списки избирателей включены 323 избирателя.
Напомним, что досрочные выборы главы Дельгейского наслега были назначены на 11 сентября, но отложены на 6 ноября в связи с аннулированием регистрации одного из двух кандидатов.
Сегодня в избирательный бюллетень внесены два кандидата:
Барахов Анатолий Евгеньевич, 1992 г.р., выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Силантьева Ирина Сергеевна, 1998 г.р., самовыдвижение. Общественной палатой Якутии назначен общественный наблюдатель.
Избирательные участки готовы к проведению выборов, соблюдаются все требования мер безопасности.
Источник: тгк Центризбирком Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.11.2022
0
0
06.11.2022
0
2596
06.11.2022
0
769
06.11.2022
0
2825
05.11.2022
0
632
05.11.2022
0
606
05.11.2022
0
435
05.11.2022
2
5009
05.11.2022
0
2847
05.11.2022
0
1013
05.11.2022
0
782
05.11.2022
0
722
05.11.2022
3
2754
05.11.2022
0
775
05.11.2022
0
457
05.11.2022
0
2036
05.11.2022
0
625
05.11.2022
0
1854
05.11.2022
0
714
05.11.2022
2
10487
05.11.2022
0
1604
05.11.2022
0
635
05.11.2022
0
1886
05.11.2022
0
1012
05.11.2022
0
1689
05.11.2022
0
1317
05.11.2022
0
6506
04.11.2022
1
750
04.11.2022
0
928
04.11.2022
0
3012
04.11.2022
0
983
04.11.2022
0
961
04.11.2022
0
542
04.11.2022
0
411
04.11.2022
0
969
04.11.2022
0
749
04.11.2022
0
2469
04.11.2022
1
3698
04.11.2022
1
2240
04.11.2022
0
498
04.11.2022
0
883
04.11.2022
0
2050
04.11.2022
0
812
04.11.2022
0
2047
04.11.2022
0
544
04.11.2022
0
2797
04.11.2022
0
579
04.11.2022
0
1417
04.11.2022
0
1225
04.11.2022
0
914
04.11.2022
1
662
04.11.2022
0
437
04.11.2022
0
540
04.11.2022
0
514
04.11.2022
1
865
04.11.2022
0
2206
04.11.2022
0
378
04.11.2022
0
594
ТОП НОВОСТИ
01.11.2022
1
13506
31.10.2022
0
11861
31.10.2022
2
11390
05.11.2022
2
10630
01.11.2022
0
7668
01.11.2022
0
7619
01.11.2022
0
7212
03.11.2022
2
7126
01.11.2022
0
5547
03.11.2022
0
5197
Добавить комментарий