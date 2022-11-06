Сегодня — досрочные выборы главы Дельгейского наслега в Олекминском районе

Ровно в 8.00 утра открылись и приступили к работе избирательные участки 449 и 448 в Дельгейском наслеге. На территории наслега образовано два избирательных участка. Всего в списки избирателей включены 323 избирателя.

Напомним, что досрочные выборы главы Дельгейского наслега были назначены на 11 сентября, но отложены на 6 ноября в связи с аннулированием регистрации одного из двух кандидатов.

Сегодня в избирательный бюллетень внесены два кандидата:

Барахов Анатолий Евгеньевич, 1992 г.р., выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Силантьева Ирина Сергеевна, 1998 г.р., самовыдвижение. Общественной палатой Якутии назначен общественный наблюдатель.

Избирательные участки готовы к проведению выборов, соблюдаются все требования мер безопасности.

Первые избиратели