27.12.2021
10:09
85

Судебная хроника

Сегодня суд по делу Виктора Лебедева

По телефону в аппарате судебного участка №43 мирового суда г.Якутска подтвердили, что суд по уголовному делу Виктора Лебедева назначен сегодня, 27 декабря, на 14.30. Явится ли сегодня подсудимый на заседание суда?

На той неделе, 23 декабря, состоялось очередное 28-е судебное заседание по уголовному делу Виктора Лебедева. Как известно, 19 декабря истек двухлетний срок с момента инцидента между Лебедевым и Стрижаком. По закону судебное разбирательство должно быть прекращено за истечением срока давности.

Адвокат потерпевшего Сергей Кононов рассказал News.Ykt.Ru, что «Виктор Лебедев снова не явился на заседание суда, он по-прежнему находится на лечении в больнице. Его адвокаты предоставили суду ходатайство от него, им подписанный оригинал».

По закону, подсудимый должен лично присутствовать на судебном заседании, на котором будет рассматриваться судьей Анна Прокопьевой его ходатайство о прекращении уголовного дела. В якутских СМИ сообщалось, что судебное заседание назначено на сегодня, 27 декабря, с ссылкой на информацию адвоката потерпевшего.

Уголовное дело Виктора Лебедева будет закрыто?
Что вновь избранная судья Прокопьева назначила депутату Лебедеву? Грохнетесь…
У Виктора Лебедева – повторный ковид
Фото: ЯСИА
Источник: Сетевое издание Sakhalife
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх