Сегодня суд по делу Виктора Лебедева

По телефону в аппарате судебного участка №43 мирового суда г.Якутска подтвердили, что суд по уголовному делу Виктора Лебедева назначен сегодня, 27 декабря, на 14.30. Явится ли сегодня подсудимый на заседание суда?

На той неделе, 23 декабря, состоялось очередное 28-е судебное заседание по уголовному делу Виктора Лебедева. Как известно, 19 декабря истек двухлетний срок с момента инцидента между Лебедевым и Стрижаком. По закону судебное разбирательство должно быть прекращено за истечением срока давности.

Адвокат потерпевшего Сергей Кононов рассказал News.Ykt.Ru, что «Виктор Лебедев снова не явился на заседание суда, он по-прежнему находится на лечении в больнице. Его адвокаты предоставили суду ходатайство от него, им подписанный оригинал».

По закону, подсудимый должен лично присутствовать на судебном заседании, на котором будет рассматриваться судьей Анна Прокопьевой его ходатайство о прекращении уголовного дела. В якутских СМИ сообщалось, что судебное заседание назначено на сегодня, 27 декабря, с ссылкой на информацию адвоката потерпевшего.