Сегодня — день зимнего солнцестояния. Что это значит?

21 декабря наступает день зимнего солнцестояния. Из-за того, что Земля вращается вокруг своей оси под углом и движется вокруг Солнца, в течение года разные полушария наклоняются ближе к согревающим солнечным лучам или, наоборот, отклоняются от них. Зимнее и летнее солнцестояние — дни самого южного и самого северного положения Солнца в году.

В декабре Солнце больше освещает Южное полушарие Земли, поэтому в северных широтах наблюдается самый короткий день, а в южных — самый длинный. В июне все наоборот: Солнце больше освещает Северное полушарие, в северных широтах — самый длинный день, в южных — самый короткий. Дни весеннего и осеннего равноденствия наступают, когда Солнце располагается прямо над экватором. В это время Северное и Южное полушария получают одинаковое количество солнечного света и день равен ночи.

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