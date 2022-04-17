Сегодня День советской пожарной охраны

17 апреля 1918 года была создана советская пожарная охрана. Ветераны-пожарные свой профессиональный праздник отмечают именно в этот день. Именно ветераны пожарной охраны выдержали суровые военные годы в 1940-е, поднимали пожарное дело в 1950-1970-х, не растеряли традиции в трудные постперестроечные 1990-е годы.

Фото из архива МЧС РФ по РС(Я)

17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны, такой, какой мы гордимся сейчас. Им предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высококвалифицированных кадров.

В дореволюционной России пожары были настолько часты, что считались вполне обычным явлением. Многие русские города и села за свою историю десятки раз выгорали дотла и вновь отстраивались. Государственных органов пожарной охраны в стране не было.

Октябрьская революция коренным образом изменила положение пожарной охраны. Декретом предусматривались радикальные меры по борьбе с огнем: разработка единых пожарных норм и правил, создание аппарата государственного пожарного надзора, внедрение науки в пожарное дело, строительство огнестойких сооружений, подготовка высоко квалифицированных кадров.

До 1999 года дату подписания декрета в нашей стране было принято считать Днём организации пожарной охраны. В марте 1999 г. праздник был перенесен на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной датой становления государственной пожарной охраны в России следует считать 30 апреля 1649 года, когда Государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии».

Это был первый исторический документ по организации контроля над противопожарным состоянием жилых домов и соблюдением пожарной безопасности населением. И первым нормативным правовым актом, содержащим основные признаки установления в России профессиональной пожарной охраны. Поэтому теперь профессиональным праздником работников пожарной охраны России принято считать 30 апреля.

Умные, сильные и смелые люди способны нести эту нелегкую службу, ежедневно бороться с огнем, спасать людей. Именно такими были, есть и остаются наши ветераны-огнеборцы.

Именно ветераны пожарной охраны выдержали суровые военные годы в 1940-е, поднимали пожарное дело в 1950-1970-х, не растеряли традиции в трудные постперестроечные 1990-е годы. Они стали крепкой и надежной опорой в деле совершенствования приемов и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подготовки и воспитания кадров, предупреждения пожаров. Знания, опыт, накопленные за долгую и безупречную службу, переданные ими новому поколению огнеборцев – это то, на чем держалась и держится пожарная охрана.