26.11.2021
00:04
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Общество
Сегодня день рождения звезды эстрады, режиссера, мелодиста, краеведа и журналиста
Сегодня, 26 ноября отмечает свой день рождения Екатерина Борисовна ЕГОРОВА, народная и заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), звезда якутской эстрады.
В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Алексеевна СОКОЛОВА, режиссер Вилюйского народного театра им. И. Гоголева – Кындыл, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 70 лет Николаю Николаевичу ШАДРИНУ, мелодисту, баянисту.
26 ноября отмечает свой день рождения Светлана Николаевна СОБАКИНА, краевед, заведующая школьным музеем Усть-Майского района.
В этот же день отмечает свой день рождения Ньургуйаана ЕГОРОВА, известный журналист, корреспондент НВК САХА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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