Сегодня день рождения звезды эстрады, режиссера, мелодиста, краеведа и журналиста

Сегодня, 26 ноября отмечает свой день рождения Екатерина Борисовна ЕГОРОВА, народная и заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), звезда якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Алексеевна СОКОЛОВА, режиссер Вилюйского народного театра им. И. Гоголева – Кындыл, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 70 лет Николаю Николаевичу ШАДРИНУ, мелодисту, баянисту.

26 ноября отмечает свой день рождения Светлана Николаевна СОБАКИНА, краевед, заведующая школьным музеем Усть-Майского района.

В этот же день отмечает свой день рождения Ньургуйаана ЕГОРОВА, известный журналист, корреспондент НВК САХА.