06.09.2019
00:29
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Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады и журналистки
Сегодня, 6 сентября исполнилось 40 лет Анатолию Аркадьевичу БУРНАШЕВУ, звезде якутской эстрады.
В этот же день отмечает свой день рождения Елена СТЕПАНОВА, известная журналистка.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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