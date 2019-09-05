Сегодня день рождения звезды эстрады и журналистки

Сегодня, 6 сентября исполнилось 40 лет Анатолию Аркадьевичу БУРНАШЕВУ, звезде якутской эстрады. В этот же день отмечает свой день рождения Елена СТЕПАНОВА, известная журналистка.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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