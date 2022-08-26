26.08.2022
00:44
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Культура

Сегодня день рождения звезды эстрады

Сегодня, 26 августа исполнилось 48 лет Герману Власиевичу СТЕПАНОВУ, звезде якутской эстрады.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Глухой переулок, 2/2;

8-411-233-52-84 (доставка)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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