14.06.2022
00:06
135
Общество
Сегодня день рождения звезды эстрады
Сегодня, 14 июня отмечает свой день рождения Любовь Иннокентьевна САВВИНА, общественный деятель.
В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Павловна СПИРИДОНОВА – НИКА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.06.2022
43
14.06.2022
42
13.06.2022
359
13.06.2022
542
13.06.2022
218
13.06.2022
866
13.06.2022
155
13.06.2022
577
13.06.2022
1817
13.06.2022
390
13.06.2022
629
13.06.2022
950
13.06.2022
762
13.06.2022
1188
13.06.2022
262
13.06.2022
400
13.06.2022
210
13.06.2022
320
13.06.2022
1098
13.06.2022
1331
13.06.2022
2569
13.06.2022
4270
13.06.2022
1262
13.06.2022
406
13.06.2022
1054
13.06.2022
616
13.06.2022
547
13.06.2022
353
13.06.2022
1428
13.06.2022
268
13.06.2022
1398
13.06.2022
764
13.06.2022
297
13.06.2022
450
13.06.2022
749
13.06.2022
2478
12.06.2022
6223
12.06.2022
638
12.06.2022
2159
12.06.2022
1103
12.06.2022
819
12.06.2022
862
12.06.2022
794
12.06.2022
340
12.06.2022
486
12.06.2022
399
12.06.2022
520
12.06.2022
1770
12.06.2022
1315
12.06.2022
386
ТОП НОВОСТИ
11.06.2022
16752
12.06.2022
12065
08.06.2022
11507
09.06.2022
10262
09.06.2022
9586
10.06.2022
7891
08.06.2022
7792
10.06.2022
7687
Добавить комментарий