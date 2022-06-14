14.06.2022
00:06
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Общество

Сегодня день рождения звезды эстрады

Сегодня, 14 июня отмечает свой день рождения Любовь Иннокентьевна САВВИНА, общественный деятель.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Павловна СПИРИДОНОВА – НИКА, звезда якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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