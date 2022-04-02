02.04.2022
00:32
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Культура
Сегодня день рождения звезды эстрады
Сегодня, 2 апреля отмечает свой день рождения Наталья Спиридоновна КРИВОШАПКИНА — ДАЛААНА, звезда якутской эстрады, мелодист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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