02.04.2022
00:32
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Культура

Сегодня день рождения звезды эстрады

Сегодня, 2 апреля отмечает свой день рождения Наталья Спиридоновна КРИВОШАПКИНА — ДАЛААНА, звезда якутской эстрады, мелодист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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