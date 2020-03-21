22.03.2020
00:04
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Культура & Образование

Сегодня день рождения звезды эстрады

Сегодня, 22 марта исполнилось 35 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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