22.03.2020
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Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
Сегодня, 22 марта исполнилось 35 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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