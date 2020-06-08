Сегодня день рождения журналистов, предпринимателя и юриста

Сегодня, 8 июня исполнилось 52 года Виктору Викторовичу ЭВЕРСТОВУ, редактору-директору муниципальной газеты Кобяйского улуса «Дабаан», известному фотографу. В этот же день отмечает свой день рождения Анна ПШЕННИКОВА, известный журналист. Сегодня исполнилось 40 лет Ариану ПОПОВУ, известному предпринимателю. 8 июня исполнилось 68 лет Руслану Юрьевичу ШИПКОВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Людмила Тимофеевна ГОРЕВА, заслуженный юрист Российской Федерации.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх