08.06.2020
01:27
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Общество
Сегодня день рождения журналистов, предпринимателя и юриста
Сегодня, 8 июня исполнилось 52 года Виктору Викторовичу ЭВЕРСТОВУ, редактору-директору муниципальной газеты Кобяйского улуса «Дабаан», известному фотографу.
В этот же день отмечает свой день рождения Анна ПШЕННИКОВА, известный журналист.
Сегодня исполнилось 40 лет Ариану ПОПОВУ, известному предпринимателю.
8 июня исполнилось 68 лет Руслану Юрьевичу ШИПКОВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Людмила Тимофеевна ГОРЕВА, заслуженный юрист Российской Федерации.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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