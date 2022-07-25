25.07.2022
00:18
115
Общество
Сегодня день рождения журналистов
Сегодня, 25 июля исполнилось 57 лет Александру Ивановичу ВЕРЕВКИНУ, главному редактору газеты «Забота – Арчы».
В этот же день исполнился 51 год Ивану СЕРГИНУ, организатору СМИ.
Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Васильевна ПРИБЫТКИНА, писательница, журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.07.2022
0
1
25.07.2022
0
46
24.07.2022
0
520
24.07.2022
0
1938
24.07.2022
0
1010
24.07.2022
0
375
24.07.2022
0
1207
24.07.2022
0
745
24.07.2022
0
1001
24.07.2022
0
633
24.07.2022
0
2121
24.07.2022
0
1104
24.07.2022
0
4595
23.07.2022
0
2660
23.07.2022
0
3641
23.07.2022
0
9510
23.07.2022
0
1019
23.07.2022
0
682
23.07.2022
0
1561
23.07.2022
0
2144
23.07.2022
0
680
23.07.2022
0
2050
23.07.2022
0
970
23.07.2022
0
972
23.07.2022
0
2257
23.07.2022
0
1908
23.07.2022
0
2440
23.07.2022
0
616
23.07.2022
0
1523
23.07.2022
0
2698
23.07.2022
0
740
23.07.2022
0
1453
23.07.2022
0
5687
23.07.2022
0
772
23.07.2022
0
1109
23.07.2022
0
2102
23.07.2022
0
635
23.07.2022
0
1160
23.07.2022
0
2697
23.07.2022
0
1083
23.07.2022
0
789
23.07.2022
0
6434
22.07.2022
0
1397
22.07.2022
0
1680
22.07.2022
0
2752
22.07.2022
0
4649
22.07.2022
0
1657
22.07.2022
0
1434
22.07.2022
0
1970
22.07.2022
1
1410
22.07.2022
0
1139
22.07.2022
0
1023
22.07.2022
0
2092
22.07.2022
0
1472
22.07.2022
0
2791
22.07.2022
0
712
22.07.2022
0
753
22.07.2022
0
1230
22.07.2022
0
4513
22.07.2022
0
791
22.07.2022
1
9054
22.07.2022
0
3093
22.07.2022
0
976
ТОП НОВОСТИ
23.07.2022
0
9667
20.07.2022
0
9255
22.07.2022
1
9089
20.07.2022
0
8258
21.07.2022
1
8135
21.07.2022
1
7166
20.07.2022
2
5863
23.07.2022
0
5733
Добавить комментарий