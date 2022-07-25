25.07.2022
00:18
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Общество

Сегодня день рождения журналистов

Сегодня, 25 июля исполнилось 57 лет Александру Ивановичу ВЕРЕВКИНУ, главному редактору газеты «Забота – Арчы».

В этот же день исполнился 51 год Ивану СЕРГИНУ, организатору СМИ.

Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Васильевна ПРИБЫТКИНА, писательница, журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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