Сегодня день рождения журналистов

Сегодня, 25 июля исполнилось 57 лет Александру Ивановичу ВЕРЕВКИНУ, главному редактору газеты «Забота – Арчы». В этот же день исполнился 51 год Ивану СЕРГИНУ, организатору СМИ. Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Васильевна ПРИБЫТКИНА, писательница, журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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