29.01.2020
00:07
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Общество

Сегодня день рождения журналистов

Сегодня, 30 января отмечает свой день рождения Мария БУЗУНОВА, руководителю пресс-службы АК АЛРОСА в Мирном.

В этот же день исполнилось 40 лет Василию КОНОНОВУ, фотографу Ил Тумэна.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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