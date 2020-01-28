29.01.2020
00:07
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Общество
Сегодня день рождения журналистов
Сегодня, 30 января отмечает свой день рождения Мария БУЗУНОВА, руководителю пресс-службы АК АЛРОСА в Мирном.
В этот же день исполнилось 40 лет Василию КОНОНОВУ, фотографу Ил Тумэна.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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