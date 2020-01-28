Сегодня день рождения журналистов

Сегодня, 30 января отмечает свой день рождения Мария БУЗУНОВА, руководителю пресс-службы АК АЛРОСА в Мирном. В этот же день исполнилось 40 лет Василию КОНОНОВУ, фотографу Ил Тумэна.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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