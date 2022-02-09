Сегодня день рождения журналистки, ученого и организатора здравоохранения

Сегодня, 9 февраля отмечает свой день рождения Татьяна ЛОhУУРА, известная журналистка и писательница. В этот же день отмечает свой день рождения Агафья Еремеевна ЗАХАРОВА, кандидат филологических наук. Сегодня исполнилось 66 лет Василию Ивановичу НАЗАРОВУ, организатору здравоохранения в отставке.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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