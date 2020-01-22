23.01.2020
00:16
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Культура & Образование
Сегодня день рождения журналиста и писательницы
Сегодня, 23 января исполнился 81 год Ивану Васильевичу БОРИСОВУ, известному журналисту, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Инна Владимировна ИВАНОВА – ЧОЙНОВА, известная писательница, учительница математики МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат», почётный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РС (Я) и отличник образования РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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