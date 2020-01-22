Сегодня день рождения журналиста и писательницы

Сегодня, 23 января исполнился 81 год Ивану Васильевичу БОРИСОВУ, известному журналисту, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Инна Владимировна ИВАНОВА – ЧОЙНОВА, известная писательница, учительница математики МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат», почётный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РС (Я) и отличник образования РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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