Сегодня день рождения журналиста и пародиста

Сегодня, 5 ноября отмечает свой день рождения Варвара Николаевна УГАРОВА, заслуженный работник культуры ЯАССР и РС (Я), отличник печати Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 53 года Александру БУРНАШОВУ, известному пародисту, звезде якутской эстрады.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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