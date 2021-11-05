05.11.2021
00:42
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Общество

Сегодня день рождения журналиста и пародиста

Сегодня, 5 ноября отмечает свой день рождения Варвара Николаевна УГАРОВА, заслуженный работник культуры ЯАССР и РС (Я), отличник печати Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 53 года Александру БУРНАШОВУ, известному пародисту, звезде якутской эстрады.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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