22.08.2019
00:22
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Общество

Сегодня день рождения журналиста

Сегодня, 22 августа исполнилось 48 лет Александру ЖУКОВУ, оператору НВК САХА.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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