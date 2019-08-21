22.08.2019
00:22
66
Общество
Сегодня день рождения журналиста
Сегодня, 22 августа исполнилось 48 лет Александру ЖУКОВУ, оператору НВК САХА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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