22.08.2022
00:38
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Общество

Сегодня день рождения журналиста

Сегодня, 22 августа исполнился 51 год Александру ЖУКОВУ, оператору НВК САХА.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Глухой переулок, 2/2;

8-411-233-52-84 (доставка)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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