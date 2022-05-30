30.05.2022
00:09
89
Общество
Сегодня день рождения журналиста
Сегодня, 30 июня отмечает свой день рождения Анжелика Геннадьевна ДРУЖИНА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
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