Сегодня день рождения зампреда правительства, замминистра, ученого и коуча

Сегодня, 24 июля исполнилось 56 лет Дмитрию Викторовичу БЕРДНИКОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 43 года Георгию Петровичу АНДРЕЕВУ, заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина Семеновна НИКИТИНА, доцент кафедры «Алгебра, геометрия, математический анализ и дифференциальные уравнения» Института математики и информатики СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат физико-математических наук.

24 июля отмечает свой день рождения Татьяна Ивановна КРИВЦОВА, общественный деятель.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда АСЛАМОВА, сертифицированный executive-, бизнес- и командный коуч ICF, член Национальной федерации менторов и коучей, дипломированный психолог, бизнес-тренер.