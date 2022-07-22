Сегодня день рождения зампреда правительства, замминистра, телезвезды, художницы и визажиста

Сегодня, 22 июля исполнился 41 год Сергею Васильевичу МЕСТНИКОВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 52 года Сергею Анатольевичу НЕУСТРОЕВУ, первому заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Михаил СЕРГЕЕВ, телезвезда НВК САХА.

22 июля отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна РАХЛЕЕВА, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ, известный живописец.

В этот же день исполнился 41 год Дмитрию ВАСИЛЬЕВУ, известному визажисту.

Сегодня отмечает свой день рождения Федора Николаевна ЗАХАРОВА, общественный деятель.