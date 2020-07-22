22.07.2020
00:31
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Общество

Сегодня день рождения зампреда правительства, телезвезды, художницы и стилиста

Сегодня, 22 июля исполнилось 39 лет Сергею Васильевичу МЕСТНИКОВУ, и.о. заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Михаил СЕРГЕЕВ, телезвезда НВК САХА.

Сегодня отмечает свой день рождения Федора Николаевна ЗАХАРОВА, общественный деятель.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна РАХЛЕЕВА, известная художница, доцент кафедры дизайна Арктического государственного института культуры и искусств, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

22 июля исполнилось 39 лет Дмитрию ВАСИЛЬЕВУ, известному стилисту, визажисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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