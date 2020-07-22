Сегодня день рождения зампреда правительства, телезвезды, художницы и стилиста

Сегодня, 22 июля исполнилось 39 лет Сергею Васильевичу МЕСТНИКОВУ, и.о. заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Михаил СЕРГЕЕВ, телезвезда НВК САХА. Сегодня отмечает свой день рождения Федора Николаевна ЗАХАРОВА, общественный деятель. В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Афанасьевна РАХЛЕЕВА, известная художница, доцент кафедры дизайна Арктического государственного института культуры и искусств, отличник культуры Республики Саха (Якутия). 22 июля исполнилось 39 лет Дмитрию ВАСИЛЬЕВУ, известному стилисту, визажисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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