Сегодня день рождения зампреда правительства, руководителей и артиста

Сегодня, 20 октября исполнился 51 год Дмитрию Дмитриевичу САДОВНИКОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 40 лет Сергею Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, заместителю генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» по ТЭР и транспорту.

Сегодня исполнилось 45 лет Николаю Афанасьевичу ПОПОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

20 октября исполнилось 63 года Владимиру Николаевичу СТЕПАНОВУ, генеральному директору медиа-группы «Ситим».

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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