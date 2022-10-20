20.10.2022
00:09
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Общество

Сегодня день рождения зампреда правительства, руководителей и артиста

Сегодня, 20 октября исполнился 51 год Дмитрию Дмитриевичу САДОВНИКОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 40 лет Сергею Николаевичу ВЛАДИМИРОВУ, заместителю генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» по ТЭР и транспорту.

Сегодня исполнилось 45 лет Николаю Афанасьевичу ПОПОВУ, солисту Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

20 октября исполнилось 63 года Владимиру Николаевичу СТЕПАНОВУ, генеральному директору медиа-группы «Ситим».  

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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