05.01.2023
00:12
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Общество

Сегодня день рождения зампреда правительства, политика, художника и балетмейстера

Сегодня, 5 января исполнилось 52 года Михаилу Викторовичу НИКИФОРОВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 70 лет Артуру Дмитриевичу ВАСИЛЬЕВУ, известному живописцу, народном художнику Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 40 лет Василию НИКОЛАЕВУ, предпринимателю, политику, секретарю регионального отделения партии «Новые люди».

5 января отмечает свой день рождения Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана ЗАХАРОВА, известная журналистка.  

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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