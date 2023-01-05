Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, политика, художника и балетмейстера
Сегодня, 5 января исполнилось 52 года Михаилу Викторовичу НИКИФОРОВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 70 лет Артуру Дмитриевичу ВАСИЛЬЕВУ, известному живописцу, народном художнику Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 40 лет Василию НИКОЛАЕВУ, предпринимателю, политику, секретарю регионального отделения партии «Новые люди».
5 января отмечает свой день рождения Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана ЗАХАРОВА, известная журналистка.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий