Сегодня день рождения зампреда правительства, политика, художника и балетмейстера

Сегодня, 5 января исполнилось 52 года Михаилу Викторовичу НИКИФОРОВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 70 лет Артуру Дмитриевичу ВАСИЛЬЕВУ, известному живописцу, народном художнику Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 40 лет Василию НИКОЛАЕВУ, предпринимателю, политику, секретарю регионального отделения партии «Новые люди». 5 января отмечает свой день рождения Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Саргылана ЗАХАРОВА, известная журналистка. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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