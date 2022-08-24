24.08.2022
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Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства и кинозвезды
Сегодня, 24 августа исполнилось 48 лет Кириллу Евгеньевичу БЫЧКОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 49 лет Евгению Алексеевичу ЧЕКИНУ, бывшему председателю правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Тамара ОБУТОВА, артистка театра и кино.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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