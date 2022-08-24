24.08.2022
00:41
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Общество

Сегодня день рождения зампреда правительства и кинозвезды

Сегодня, 24 августа исполнилось 48 лет Кириллу Евгеньевичу БЫЧКОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 49 лет Евгению Алексеевичу ЧЕКИНУ, бывшему председателю правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Тамара ОБУТОВА, артистка театра и кино.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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