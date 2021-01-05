Сегодня день рождения зампреда правительства, художника и деятелей искусства

Сегодня, 5 января исполнилось 50 лет Михаилу Викторовичу НИКИФОРОВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Октябрина Семеновна ПТИЦЫНА, главный хормейстер Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженный работник культуры Российской Федерации. 5 января исполнилось 68 лет Артуру Дмитриевичу ВАСИЛЬЕВУ, известному живописцу, народному художнику Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх