05.01.2021
00:22
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Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, художника и деятелей искусства
Сегодня, 5 января исполнилось 50 лет Михаилу Викторовичу НИКИФОРОВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Октябрина Семеновна ПТИЦЫНА, главный хормейстер Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
5 января исполнилось 68 лет Артуру Дмитриевичу ВАСИЛЬЕВУ, известному живописцу, народному художнику Якутии.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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