05.01.2022
00:22
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Общество

Сегодня день рождения зампреда правительства, художника, хореографа и журналиста

Сегодня, 5 января исполнился 51 год Михаилу Викторовичу НИКИФОРОВУ, заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 69 лет Артуру Дмитриевичу ВАСИЛЬЕВУ, народному художнику РС (Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), лауреат премии «Душа танца» журнала» Балет», долгое время работавшая главным хореографом ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона.

5 января отмечает свой день рождения Саргылана ЗАХАРОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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