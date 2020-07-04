Сегодня день рождения зампреда правительства, депутата и примадонны

Сегодня, 4 июля отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Алевтина Васильевна ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1», кандидат медицинских наук. 4 июля отмечает свой день рождения Айталина Саввична АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, заведующая кафедрой музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, народная артистка Якутии, заслуженная артистка России.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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