04.07.2020
00:35
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Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, депутата и примадонны
Сегодня, 4 июля отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Алевтина Васильевна ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1», кандидат медицинских наук.
4 июля отмечает свой день рождения Айталина Саввична АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, заведующая кафедрой музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, народная артистка Якутии, заслуженная артистка России.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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