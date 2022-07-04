04.07.2022
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Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, депутата и примадонны
Сегодня, 4 июля отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Алевтина Васильевна ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям ЯГД, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1».
4 июля отмечает свой день рождения Айталина Саввична АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, оперная примадонна, народная артистка РС (Я), заслуженная артистка РФ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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