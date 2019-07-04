Сегодня день рождения зампреда правительства, депутата и артистки

Сегодня, 4 июля отмечает свой день рождения Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Алевтина Васильевна ЭВЕРСТОВА, депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1», отличник здравоохранения РФ и РС (Я).

Сегодня отмечает свой день рождения Айталина Саввична АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, оперная примадонна, заведующая кафедрой музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженная артистка РФ, народная артистка РС (Я).