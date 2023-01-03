Сегодня день рождения зaмминистров, рyководителя, глaвы, глaвного редaкторa, мaстерa и фотогрaфa
Сегодня, 3 января исполнилось 47 лет Максиму Геннадьевичу КАРБУШЕВУ, первому заместителю министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Елена Юрьевна ТЕПЛЯКОВА, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 77 лет Ивану Николаевичу ДОЛИНИНУ, постоянному представителю главы Республики Саха (Якутия) в Москве.
3 января исполнился 61 год Александру Анатольевичу АГТИПИНУ, главе Усть-Майского района.
В этот же день отмечает свой день рождения Константин БОРИСОВ, общественный деятель.
Сегодня отмечает свой день рождения Владислав ДОЛЛОНОВ, главный редактор литературного журнала «Полярная звезда», общественный деятель.
3 января отмечает свой день рождения Сарыал БИЛЮКИН, известный мастер, изготовитель эксклюзивных якутских ножей.
В этот же день отмечает свой день рождения Надежда КОРОТОВА, известный фотограф.
Сегодня исполнилось 52 года Николаю Прокопьевичу СТАРОСТИНУ, бывшему главе Мегино-Кангаласского улуса.
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