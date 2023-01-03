Сегодня день рождения зaмминистров, рyководителя, глaвы, глaвного редaкторa, мaстерa и фотогрaфa

Сегодня, 3 января исполнилось 47 лет Максиму Геннадьевичу КАРБУШЕВУ, первому заместителю министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Елена Юрьевна ТЕПЛЯКОВА, заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 77 лет Ивану Николаевичу ДОЛИНИНУ, постоянному представителю главы Республики Саха (Якутия) в Москве.

3 января исполнился 61 год Александру Анатольевичу АГТИПИНУ, главе Усть-Майского района.

В этот же день отмечает свой день рождения Константин БОРИСОВ, общественный деятель.

Сегодня отмечает свой день рождения Владислав ДОЛЛОНОВ, главный редактор литературного журнала «Полярная звезда», общественный деятель.

3 января отмечает свой день рождения Сарыал БИЛЮКИН, известный мастер, изготовитель эксклюзивных якутских ножей.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда КОРОТОВА, известный фотограф.

Сегодня исполнилось 52 года Николаю Прокопьевичу СТАРОСТИНУ, бывшему главе Мегино-Кангаласского улуса.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Глухой переулок, 2/2;

8-411-233-52-84 (доставка)

Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»