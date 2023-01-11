Сегодня день рождения замминистров, руководителя и визажиста

Сегодня, 11 января исполнилось 44 года Александру Николаевичу БУГАЕВУ, первому заместителю министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 31 год Андрею Александровичу СОСНОВСКОМУ, заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 70 лет Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ, директору – художественному руководителю Государственного цирка Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Мария ДАВЫДОВА, известный визажист и фотомодель.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Глухой переулок, 2/2;

8-411-233-52-84 (доставка)

Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»