11.01.2023
00:44
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Общество

Сегодня день рождения замминистров, руководителя и визажиста

Сегодня, 11 января исполнилось 44 года Александру Николаевичу БУГАЕВУ, первому заместителю министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнился 31 год Андрею Александровичу СОСНОВСКОМУ, заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 70 лет Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ, директору – художественному руководителю Государственного цирка Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Мария ДАВЫДОВА, известный визажист и фотомодель.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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