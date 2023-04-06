06.04.2023
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Политика

Сегодня день рождения замминистров и главы улуса

Сегодня, 6 апреля исполнилось 45 лет Анатолию Константиновичу ПОТАПОВУ, первому заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).  

В этот же день отмечает свой день рождения Екатерина Константиновна МИРОНОВА, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 47 лет Алексею Васильевичу ФЕДОТОВУ, главе Усть-Алданского улуса.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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