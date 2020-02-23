24.02.2020
00:53
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Общество
Сегодня день рождения замминистра, военкома, музыканта и журналиста
Сегодня, 24 февраля исполнилось 38 лет Ивану Ивановичу АЛЕКСЕЕВУ. Первому заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 58 лет Демир-оолу Ивановичу АРТЫНЕ, военному комиссару Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Аиза Петровна РЕШЕТНИКОВА, пианистка, член Союза композиторов СССР, РСФСР, РФ, организатор культуры.
В этот же день отмечает свой день рождения Виктория БАИШЕВА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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