Сегодня день рождения замминистра, военкома, музыканта и журналиста

Сегодня, 24 февраля исполнилось 38 лет Ивану Ивановичу АЛЕКСЕЕВУ. Первому заместителю министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 58 лет Демир-оолу Ивановичу АРТЫНЕ, военному комиссару Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Аиза Петровна РЕШЕТНИКОВА, пианистка, член Союза композиторов СССР, РСФСР, РФ, организатор культуры. В этот же день отмечает свой день рождения Виктория БАИШЕВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх